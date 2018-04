Teavituskampaania julgustab lapsi rääkima

Ta lisas, et igaüks soovib end tunda olulise ja väärtuslikuna, tähtis on seda üksteisega jagada aga ka märgata, kui asjad ei tundu päris hästi olevat, nendest rääkida ja vajadusel abi küsida. „Kahjuks näeme me lasteabitelefoni töös päris palju seda, et lapsed ja noored väljendavad enda üksindust, tunnet, et neist ei hoolita, või muret sõbra pärast, kes ei julge ise abi küsida. Soovime oma kampaaniaga julgustada lapsi ja noori hoolimist väljendama, märkama ning vajadusel abi küsima, milleks ühe võimalusena saab olla lasteabitelefon,“ rääkis Mänd.