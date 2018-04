Valgehobusemäe majutuskohtade arv seab osalejatele piirangu

Jüripäeva paiku peetud jalgrattamatka üks korraldaja, Elo Öösalu, sõnas, et taaskord on võimalik tulla kahepäevasele matkale, mis algab 21. aprillil Paidest ja 22. aprillil jõutakse Paide tagasi. „Pea 40 rattahuvilist on juba tulemas. Peamiselt need, kes meie matka igal kevadel ootavad, uusi on nende seas vaid ühe käe sõrmedel, kuid ruumi jagub veel tosinale,” julgustas ta.