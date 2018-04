Toiduliit kinnitas toiduainete heade kauplemistavade põhimõtted

Konjunktuuriinstituudi 2015. aastal läbi viidud uuringust nähtus, et 59% vastanud ettevõtetest on puutunud kokku ebaausate kaubandustavadega. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa hinnangul tõestab nii kõrge näitaja, et probleem on suur ja sellega tuleb tegeleda.

„Oluline on hoida turu läbipaistvust, head konkurentsiolukorda ja võrdseid positsioone läbirääkimistel terves toidukaupade vertikaalses tarneahelas,“ ütles Potisepp. „Toiduliidu poolt kinnitatud põhimõtted edendavad ausaid tavasid ja takistavad ebaausate tavade kasutamist. Need on kavandatud kogu väärtusahela tõhustamiseks ja loovad eelduse selleks, et ettevõtted saaksid paremini, kiiremini ja väiksemate kuludega täita tarbijate soove.“

Kinnitatud heade kauplemistavade põhimõtete aluseks on Euroopa 11 organisatsiooni poolt välja töötatud 10 põhiprintsiipi. Eesti dokumendile on lisatud täiendavad 2 printsiipi: võrdsus ja mõistlikkus. Lisaks on seda täiendatud Eesti tootjate, põllumeeste ja kaubandussektori näidetega nii headest kui ebaausatest tavadest, mis pööravad tähelepanu Eesti turu spetsiifilistele küsimustele.

Ettevõtted võivad ühineda tarneahelaalgatusega vabatahtlikkuse alusel, kui nad järgivad heade tavade põhimõtteid. Kohustus järgida häid tavasid koostöösuhetes oma partneritega kehtib ka ühepoolsena, see tähendab olukorras, kus teine lepingupool heade tavadega ühinenud ei ole. Seejuures tuleb häid tavasid järgida eelkõige siis, kui lepingupartneriks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjad.