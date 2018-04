Väätsal kõneldakse unustatud mõisatest

Sarja viimases osas võetakse vaatluse alla ajaloolise Harjumaa ja Virumaa need mõisad, mis on kas hävinud või tundmatuseni ümber ehitatud, kuid mille kohta on säilinud ajaloolist fotomaterjali.

Lektoriks on mõisate ajaloo uurija ja paljude mõisaraamatute autor Valdo Praust. Lisaks konkreetsete mõisate tutvustamisele räägime ühtlasi lühidalt lahti ka need ajaloosündmused, mis on põhjustanud mõisate hävingut. Osavõtutasu on 2 eurot. Peale loengu lõppu saavad soovijad lähedal asuvas Eesti Jalgrattamuuseumis giidiga ekskursiooni.