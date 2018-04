Riigimetsas algas kevadine istutushooaeg

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul on kasvama pandavate taimede arv sarnane eelmisele aastale, kuid panustatakse senisest rohkem taimede paremale vastupidavusele. „Selleks paneme tänavu kasvama rekordilised 3,5 miljonit biovaha ja liimiga kaitstud männitaime, et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid ning kaitseks sõraliste vastu pritsime sügisel 1500 hektaril noori männitaimi looduslike repellentidega. Need abinõud võimaldavad istutada ühele hektarile 3500 männitaime asemel 3000 ja uuendada suuremat pindala,“ selgitas Väät.