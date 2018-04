Mudelautod tulevad Jürilaadale kihutama

Automudelismiga poja Randolfi kaudu kokku puutuv paidelane Tarmo Alt tõdes, et Paide mudeliring on poole aastaga kenasti käima läinud ja koondanud kokku umbes kümme tõsise mudelismi huviga poissi.

Ta märkis, et ring pole üksnes selleks, et autodega võidu kihutada, vaid sealt kõrvalt on noored autohuvilised õppinud väikseid sõidukeid hooldama ja vajadusel remontimagi.

Kõik koos on nad korrastatud mudeliringi töötoa ning valmis ehitanud heal tasemel sõiduraja, mis sai kiita isegi kogenud mudelistidelt, kes Eesti meistrivõistluste juunioride liiga etapil Paides käisid. «Peale selle korraldasid noored oma jõududega talvise mudelautode välivõistluse Eesti 100,» loetles Alt tehtud töid.

Paide mudeliringi poisid on oma oskusi edukalt näidanud ka võistlutel. 2017/2018 a. Eesti meistrivõistluste juunior liigas, millel oli kokku kümme etappi ja 58 osalejat, tõi väga pingelises heitluses esikoha koju Randolf Alt. Andrian Lomakin sai üldkokkuvõttes kuuenda, Robin Raudsepp kaheksanda, Patryk Äkke kaheksanda, Ken Urb 26. ja Danel Tasso 29. koha. Ka mitteametlikus klubide üldkokkuvõttes suutsid Paide poisid ühtse meeskonnana (Paide RC Team) esikoha saavutada.

Alt nentis, et mudeliring on liikunud hoogsalt edasi. Osad poisid valmistuvad juba liikuma järgmisse võistlusklassi sõitma 1:10 möödus bagidega. See nõuab aga põhjalikumat ettevalmistust nii auto tehnilises osas, kui ka sõiduoskuste arendamisel. Sellest tulenevalt ongi tekkinud selge vajadus kasutada treeningutel autode tehnilise seadistuse ja sõitjate sõiduoskuste hindamiseks analüüsimiseks ajavõtusüsteemi.

Arvutiga seotud ajavõtusüsteem annab võimaluse ringhaaval salvestada sõidutulemusi korraga kasvõi kümnel sõitjal. Tulemuste abil saab analüüsida erinevaid sõidutehnikaid, autode tehnilist seisukorda ja seadistusi. «Poisid on võtnud eesmärgiks ajavõtusüsteemi ostu ja on selle nimel asunud tegutsema. Ajavõtusüsteemi hind on 4300 eurot,» täpsustas Alt.

Noored aurohuvilised loodavad raha kokku saada erinevate kavandite ja toetuste abil. Nad tahavad proovida ka võimalust korjata raha käies erinevatel laatadel ja üritustel inimestele pakkumas võimalust proovida väikese toetusraha eest mudelautodega sõitmist. Selleks toovad poisid üritusele oma isiklikud võistlusautod ja ehitavad sobivasse kohta raja. Sõitmist saavad proovida kõik soovijad.

Selle tegevusega soovivad mudeliringi poisid tutvustada automudelismi, kutsuda ringi juurde uusi huvilisi ja korjata raha ajavõtusüsteemi jaoks.

Esimest korda on nad autodega väljas 22. aprillil Jürilaadal Paide keskväljakul.