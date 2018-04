Aasta Suurpere tiitlile kandideerib juba 31 perekonda

„Konkursi vastu on sel aastal olnud erakordselt suur huvi ning on lootust, et suudame senise kandidaatide rekordi ületada,“ märkis MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Praegusest enam esitati kandidaate vaid 2012. aastal, mil tiitlile kandideeris 37 perekonda. Kuid tänavune konkurss ei ole veel sugugi läbi ja seega kutsun üles kõiki häid inimesi, naabreid, sõpru, ka suurperede liikmeid ja organisatsioone – kui olete märganud mõnda tublit perekonda, kes oleks teie arvates Aasta Suurpere tiitlit väärt, andke temast julgelt teada. Näitame ja tunnustame koos Eestimaa tublisid lasterikkaid peresid!“

Aage Õunapi hinnangul on aktiivne huvi Aasta Suurpere konkursi vastu märk ühiskonna küpsusest. „Kui veel mõne aasta eest figureerisid meedias valdavalt negatiivse alatooniga uudised, siis nüüd on pilt mõnevõrra muutunud. Täna saame juba pea iga päev lugeda mõnest heateost või heategevuslikust algatusest, mis Eesti inimesed on ühiste jõududega suutnud ära teha ja see on rõõmustav. Lisaks on kajastamist leidnud mitmed lood toimekatest ning pereväärtusi hindavatest suurperedest,“ sõnas Õunap. „Ka Aasta Suurpere tiitli välja andmine on üks neist algatustest. Sealjuures tahaksin märkida, et rahalise preemia eesmärk ei ole abi andmine, vaid soov innustada kandideerima. Loodame, et selle summaga saavad võitjad nii mõnegi oma unistuse täide viia.“