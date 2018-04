Rattaretkelised alustasid tugevas vastutuules

Jüripäeva rattaretke üks korraldajaid Elo Öösalu ütles, et kirja on end retkele pannud 40 inimest. Loodetavasti jõuavad tulevad ikka kõik kohale ka. «Suurem osa neist on head tuttavad, kes on osalenud ka varasematel aastatel samal ajal korraldatud rattamatkadel,» märkis ta. «Uusi tulijaid on mõni üksik, kuid kõik nad on meie sekka lahkelt oodatud.»