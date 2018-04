Paide Viking Window korvpalluritel jäi kübeke pronksmedalitest puudu

Täna pidi kohalik korvpallipublik kurbusega nägema kuidas Paide Viking Window korvpallimeeskonnal viimasel veerandajal Saku esiliiga pronksmedalid käest libisesid. Need said oma kaela hoopis Tartu Kalev/Estiko meeskonna mängijad, kes jõulise ja kiire mängu lõpuga need endale napsasid.