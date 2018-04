Meeldetuletus: Paide keskväljak on täna liikluseks suletud

Samas on linna tänavate planeering sedavõrd hea, et keskväljakut annab edukalt vältida ja sõita teisi tänavaid mööda.

Linnavalitsuse ümbersõitude skeemilt on näha, et liikluseks ja parkimiseks on suletud ka kiriku taga asuv parkla ja Pikk tänav. Kõige lihtsam on kesklinna vältida pöörates Pärnu tänavalt lähenedes Suur-Aia või Väike-Aia tänavatele ning Tallinna tänavalt lähenedes on valikuks Lai tänav ja Veski tänav.