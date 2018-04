Järvamaal austati veterane matkates

Naiskodukaitse Järva ringkonna Roosna-Alliku jaoskonna liige Anni Alev ütles, et Sinilillematk on üks suuremaid üritusi Järvamaal, mida veteranidepäeva puhul tehakse. «Korraldame sellist matka teist aastat. Eelmisel aastal oli matkamas 40 inimest ja leiti, et sellisel moel sobiks tähtpäeva tähistada küll,» märkis ta.