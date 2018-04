Korraldaja Koit Raud ütles, et veeseisult on asi parem kui eelmisel aastal. "Neile, kellele sobib «mänguline» vesi ja sõit rohkem, peaks praegune jõgi ka rohkem meeldima," lausus ta.

See on talle üheksas kord kiirlaskumist korraldada. Praegune distantsivalik lähtub tema sõnul sellest, et kasutusel on Pärnu jõe kõige huvitavam osa. "Paljud jõuavad isegi nüüd finišisse viimase valgega.