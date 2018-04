Järvamaa arengustrateegia ootab kaasa mõtlema

Esimesel kokkusaamisel arutati mis on arengustrateegia eesmärk, miks seda vaja on ning kes peaksid koostamise protsessis osalema. Olulise teemana ühtlustati arusaamu, et mis on maakond, kes kannab maakonna identiteeti ja vastutab arengustrateegia ellu viimise eest. Laiemalt vaadeldi üldse maailmas toimuvaid megatrende ning selle põhjal arutleti, millised oleksid meie maakonna arengueeldused tulevikuks. Kuidas ja millisena näeme edasist tegevusplaani, milliseid ja mis metoodika alusel partnereid kaasata ja kuidas kokku leppida infojagamise põhimõtted.