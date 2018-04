Eestlased on usinad kaardimakseid tegema

Sularaha ja pangakaardi kasutamise statistika on euroalal riigiti väga erinev. Kui Malta elanikud teevad 92% oma ostudest sularahas, siis eestlased kasutavad müügikohtades makseid tehes sularaha vaid 48%-l juhtudest. Peale Malta on sularaha populaarne veel Kreekas ja Hispaanias, kuid kaardimakseid armastavad lisaks eestlastele ka Soome ja Madalmaade elanikud.

Sularahaautomaatide arv on Eestis viimase kümne aastaga viiendiku võrra kahanenud, kuid automaadist sularaha väljavõtmise tehingute arv on selle ajaga vähenenud veel rohkem ehk 31%. Sularahaautomaatide käive aga on suurenenud 15%, mis tähendab, et inimesed võtavad korraga välja suuremaid summasid. 2009. aastal võtsid eraisikud Eestis korraga välja keskmiselt 56 eurot, kuid selle aasta esimeses kvartalis juba 94 eurot.