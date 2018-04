Talguhunt, Kollassaare ootab sind kevadtöödeks appi

Seda kõike tehakse seetõttu, et matkaonnile pikem eluiga tagada. „Kui oma 15 aastat tagasi hakkasime selle onniga rohkem tegelema, muutus ka see koht üha südamelähedasemaks,“ meenutas ta. „Inimesed, kes on siin käinud, ütlevad, et siin on hea olla. Sellel kohal on hea vägi. Eks ka seetõttu, et keerulistel aegadel ei ole siin teadaolevalt kedagi mõrvatud, maju maha põletatud või metsavendi taga aetud. See koht on lihtsalt hääbuma jäänud.“

Kollasaare matkaonn on tegelikult sealse kunagise jõukal järjel olnud linakasvatustalu aidahoone. Kui Estlanderi inimesed seal tegutsema asusid, oli matkaonnil peal rookatus. „Katus oli päris halvas seisukorras. Paariks-kolmeks aastat jäi vana katus peale, kuid siis otsustasime, et kisume rookatuse maha, tihendame roovitust kuivade kuuselattidega ja paneme tõrvapapi peale. See oli ainuke katusekattematerjal, mida saime seljas kohale tuua. Üks rull kaalub küll paar-kolmkümmend kilogrammi, kuid tassisime neid jupikaupa kohale. Praegu on seal lagunemas juba kolmas kiht tõvapappi. Nüüd oleme kõik vanemaks jäänud ja tahtsime midagi püsivamat. Olgugi, et see laineplaat matkaonni katusele ei sobi, siis meie eluea kestab see ikka ära ja aitab sedasi hoida hoonet edasi lagunemast,“ avaldas ta. „Eks siin ole ka teisi muresid: matkaonni alusraam on mädanenud, välja tuleks vahetada kaks alumist palgiringi. Läbi on ka lõunapoolne sein. Selleks on vaja meistrit, seda talgukorras ei tee.“