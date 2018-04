RIA juht: möödunud aasta kinnitas, et digitaalse eluviisi kaitsmine nõuab infosüsteemide turvalisusesse investeerimist.

„Esiteks kasutavad meie digitaalse eluviisi sõltuvust ära rohkem kurjategijad, ehk ründeid ise on rohkem. Teiseks on paranenud intsidentide avastamise võimekus. Siin kehtib reegel, mida rohkem uurime, seda enam avastame. Samuti on paranenud ettevõtete teadlikkus ka ise küberturbele rohkem rõhku panna ning anomaaliatest antakse rohkem teada,“ ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop.

Paranenud teadlikkusele vaatamata on valmisolek eri sektorites ebaühtlane ja palju intsidente, mis ohustavad lisaks süsteemi omanikule ka teenuste kasutajaid, jääb seadmete omanikel märkamata. „Jätkuvalt on rünnakute sihtmärkideks tervishoiusektor, energeetikaettevõtted ning riigiasutused, mille toimimisest sõltub inimeste heaolu ja elu. Lunavarakampaaniad, mille eesmärk on halvata süsteemide tööd ning raha välja pressida, on hästi läbimõeldud rünnakud, mille vastu on väga keeruline ennast täielikult kaitsta. Infosüsteemidesse ja nende turvalisusesse tuleb panustada samaväärselt nagu näiteks arstide jätkukoolitusele, sest ka parima arsti oskustest võib jääda puudu juhul, kui haiguslood ja raviandmed on rünnatud süsteemide tõttu kättesaamatud. Selle ilmekaks tõestuseks on mullu maailmas levinud ulatuslikud kampaaniad nagu WannaCry ja NotPetya, mis õnneks Eestit suuremate kahjudega ei laastanud,“ ütles Peterkop.