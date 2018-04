Tüli tanklas: sõnavahetus, löök rusikaga näkku ja matšeeterünnak

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold andis toona teada, et juhtunu asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaaluurimine, mille raames peeti kahtlustatavana esialgu kinni kolm meest. „Noormehed on jäänud koos kannatanuga Türi Olerexi tankla lähedal turvakaamera salvestisele,“ täpsustas Reinhold.