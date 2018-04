Mai alguseni saab küsida 2000 eurost toetust

Saare pööras tähelepanu, et sel aastal on programmis mitmeid muudatusi. Ühena neist on näiteks see, et programmi korraldamisega tegeleb Järvamaa omavalitsuste liit, kelle partnerina taotluste menetlemisel tegutseb Järvamaa Arenduskeskus. „Kõik taotluse kirjutamiseks vajalik materjal on leitav siit (kliki) leheküljelt,” lisas Saar. Tasuta nõustamist taotluste läbimõtlemisel ja koostamisel pakub Järvamaa Arenduskeskuses mittetulundusühenduste konsultant Taive Saar. „Kuna peamine rõhk on just kohaliku kogukonna tugevdamisel ja omaalgatuse toetamisel, saavad toetuse taotlejaks olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetust saavad tänavu maksimaalselt omavalitsuse (küla, aleviku, alevi, valla või linna) piires tegutsevad ühendused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsus ega riik,” selgitas Saar.