Türi valla avalike suhete juht Merle Rüütel andis teada, et vallavanema Pipi-Liis Siemanni eestvedamisel kogunesid eile Türi kultuurikeskuses ümarlauale valla aktiivsed kogukonnaliikmed. Ümarlaua kokkukutsumisega on soov koondada valla külade ja linna aktiivsemad inimesed, et üheskoos arutada ja leida lahendusi ning võimalusi külade ja linna (seltsi)elu ja (elu)keskkonna parendamiseks.