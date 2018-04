52 projekti soovib Innovest toetust lapsehoiukohtade loomiseks ja teenusepakkumise toetamiseks

Innove tööelu keskuse juhataja Ülle Luide toob välja, et enim plaanitakse projektide raames just ebastandardsetel aegadel lapsehoiuteenuse pakkumist - õhtuseid, öiseid ja nädalalõpu hoidusid, mille järgi on graafikuga töötavatel vanematel suurem vajadus. „Samuti on kavandamisel võõrkeelsed lapsehoiud – näiteks inglise ja prantsuse keeles,“ täpsustab Luide.

Innovesse said projektitaotlusi esitada kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused. Taotleja enda panus pidi olema 25% omaosalust projekti abikõlblikest kuludest ja ülejäänud 75 % finantseerib Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusvooru eelarve on kokku üle 2,7 miljoni euro. Käesolevas voorus rahastatakse lapsehoiukohti ühikuhinna alusel. Ühe lapsehoiu koha ühikuhinnaks on 245 eurot kuus ehk 2941 eurot aastas lapse kohta ning see katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud. Ühikuhind võimaldab toetuse saajale kergemat ja kiiremat kulude katmist, mis tähendab, et eraldi kuludokumente ei ole vaja esitada.