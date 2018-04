Vabaerakond peab Paides nõu

Lisaks käsitletakse esinduskogul Riigikogus valimisteks valmistumise küsimusi. Samuti toimub debatt 12. mail Vabaerakonna üldkogul valitavate erakonna esimehe ja juhatuse kandidaatide vahel. Vabaerakonna esinduskogu esimehe Monika Haukanõmme sõnul on erakonna programmiga tehtud laiapõhjalist tööd ligikaudu poolteist aastat.

„Vabaerakonnal on praktiliselt valmis väga mahukas ning kõiki ühiskonna toimimise põhivaldkondi hõlmava programmi projekt. Teeme sellele nüüd viimaseid täiendusi, et see siis 12. mai üldkogul vastu võtta,“ märkis Haukanõmm.