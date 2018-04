Leetrid pole Järvamaale jõudnud

Kolmel juhul saame öelda, et leetrid toodi kaasa reisilt, viie juhu kohta tuleb tunnistada, et tegemist on olnud riigisisese haiguse levikuga, edastab Terviseamet. Neli viimatist haigestumist toimusid praktiliselt üheaegselt, millest võib oletada, et nakkus pärineb ühest allikast. Haigestunud olid kas vaktsineerimata või vaktsineeritud leetrite vastu ühe doosiga, mis ei pruugi tagada piisavat kaitset.