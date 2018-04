Sotsiaaltöötajal on ette näidata kaks elutööpreemiat

Aastakümnetega on Ada Nõmmküla eestvedamisel Imavere vallas üles ehitatud eeskujulik sotsiaalhoolekandesüsteem – päevakeskus, erihoolekanne, sotsiaalmaja ja omastehooldajate märkamine.

Päevakeskuse kohta ütles Nõmmküla, et see mõte on saadud Taani-reisilt, kuid tegelikkuseni jõudis asi siis, kui eakad ise tajusid vajadust kooskäimiskoha järele.