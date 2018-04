Lasteaed korraldab oma lillelaada

Laadal müüdav istikute ja taimede valik ei jää eriti alla lillelaada kaubatänavatel pakutavale, sest kõikide rühmade lapsed on omajagu vaeva näinud, et rohelist ette kasvatada.

Kesklinna maja õppealajuhataja Siiri Poopuu sõnul korraldab lasteaiapere taimelaata esmakordselt. Julgust selleks andis eelmise aasta kogemus, mil oma müügilett Lokuta lasteaias peetud laadal üles seati ning kaasa võetud kurgi- ja tomatitaimed kiirelt ostjad leidsid. Nii otsustatigi sellel aastal oma majas eraldi rohelaat korraldada. Ja kuigi eelmise aasta kogemus näitas, et kõige enam lähevadki kaubaks just tomati- , paprika- ja kurgitaimed, siis lisaks neile on valikus ka mitmesugused maitse- ja ilutaimed. Taimede kasvatamisega on Poopuu kinnitusel vaeva nähtud kõikides rühmades ning õpetajate abiga on külvamise, kastmise ja ümberistutamisega tegelenud nii päris pisikeste rühmad kuni koolieelikute rühmadeni välja.