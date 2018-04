Klaverifondi kogutakse kevadkontserdiga raha

Järva Teataja kirjutas Paide muusikakooli klaveriostu soovist mõne nädala eest. Siis ütles kooli direktor Lauri Lugu, et osalemine EV100 projektis «Igal lapsel oma pill» on ainulaadne võimalus koolile uus kabinetklaver soetada. «Projekt toetab pillide ostu poole summa ulatuses, mis tähendab, et kui meie paneme omalt poolt antud klaveri puhul välja 7000 eurot, saame toetusena sama palju juurde. Sellist võimalust ei saa kasutamata jätta!» selgitas ta.