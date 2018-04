JKHK õpetaja sai noortalunike eestkõnelejaks

Veebileht Põllumajandus.ee kirjutab, et Kaja Piirfeldt on piimakarjakasvataja Harjumaalt, Järvamaa Kutsehariduskeskuse loomakasvatuse eriala õpetaja ja koolitaja. Ta on õpingute käigus omandanud kutsepedagoogika, raamatupidaja ja põllumajandusliku tootmise ja ettevõtluse erialad. Kaja Piirfeldt liitus noortalunikega aastal 2014 ja on ühingu juhatuses alates 2016. aastast.