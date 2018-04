Kevadpühal on valdavalt vihmane ilm

Riigi ilmateenistuse andmetel öösel pilvisusus tiheneb ja edela poolt levib vihmasadu üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Kirde- ja idatuul tugevneb 6-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Pärast keskööd sajab vihma ning võimalik on ka äike. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 7-9 kraadi.

Ennelõunal on pilves ja sajab vihma, Ida-Eestis võib olla äikest, pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Mandril ja saartel puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel edelatuul puhanguti kuni 14 m/s, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 7-11, puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb. Sooja on 9-14, Kagu-Eestis kuni 18 kraadi.