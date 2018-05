Viis Järvamaa kooli kandideerivad Eesti parimaks

„Huvi konkursi vastu ületas meie ootusi mitmekordselt,“ ütles SA Innove õpetajaameti mainekujunduse peaspetsialist Silvia Uus. „Huviliste arv on väga selge märk sellest, et koolides tõepoolest viiakse ka õppetöö väliselt läbi põnevaid algatusi - õpilastel on soov tunnustada inspireerivaid õpetajaid ja kaasõpilasi ning näidata, kui huvitav on tänapäeva kooli siseelu,“ lisas ta.