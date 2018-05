Homme algab suurõppus Siil

„Kaitseväe suurõppus Siil on eelkõige maakaitse õppus, kus kandev roll on Kaitseliidul. Samas ei saa me unustada riigi- ja inimeste koostööd julgeoleku tagamisel. Kõigil on selles oma roll. Tänapäevases maailmas puudutab julgeolek lisaks riigikaitseorganisatsioonidele ka sisejulgeolekuga tegelevaid ametkondi ning era- ja avalikku sektorit,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kelle sõnul on Siili õnnestumises tähtis iga osaleja panus. „Samuti olen tänulik kõigile maaomanikele ja ettevõtjatele, kelle toetuseta Eesti suuruses riigis Siili mastaabis õppuse korraldamine oleks võimatu,“ lisas Terras.