Kauplus võtab vastu kevadise suurpuhastuse käigus üle jäänud esemeid

Seitsmendat aastat toimuv kogumisaktsioon mõeldud kevadise suurpuhastuse aegseks sõbralikuks meeldetuletuseks, et kodus või töökohal üle jäävate korralike asjade koht pole prügikastis ega metsa all. “Ühe inimese jaoks kasutud esemed võivad kellegi teise jaoks olla väga väärtuslikud või lausa eluks hädavajalikud,” julgustab inimesi annetama Uuskasutuskeskuse turundusjuht Annika Altmäe.

Inimesed saavad oma esemed tuua üheteistkümnesse Uuskasutuskeskusesse ning kaheksasse kogumiskonteinerisse või kasti üle Eesti. Kampaanias osaleda soovivate ettevõtete inimeste annetustele läheb aga Uuskasutuskeskuse kaubik ise järele. Ettevõtetes kogumise idee tuli Uuskasutuskeskuse turundusjuhi Annika Altmäe sõnul sellest, et sageli ei leia inimesed piisavalt aega, et üleliigsed asjad kuskile spetsiaalselt viia. “Tööl käivad aga pea kõik inimesed viis korda nädalas,” lisas Altmäe.

Uuskasutuskeskus (MTÜ Uuskasutus) on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on saata kasutatud asjad ringlusesse ning propageerida keskkonnasõbralikku elustiili. Eelmisel aastal saatis Uuskasutuskeskus uuele ringile ligi 1500 tonni veel kasutuskõlblikke esemeid. Asjadele leiab Uuskasutuskeskus uued omanikud kas oma heategevuspartnerite abiga või need mõistliku hinnaga keskustes maha müües. Müüdud esemetelt saadud tulu kasutatakse selleks, et avada üle Eesti uusi keskusi ning uuskasutust veelgi enam propageerida.