Heategevuslik teatejooks toob Paidesse sadu noori

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring ütles, et kui algselt oli teatejooksule kirjapaneku viimane kuupäev 25. aprill, siis nüüd oli seda pikendatud 4. maini. „Eelmise nädala keskpaiga seisuga oli Järvamaa jooksul kirjas 15 kooli ja 67 võistkonda 536 lapsega, lisaks õpetajad ja korraldustmeeskond. Kui palju neid ka jooksma jõuab, on praegu raske prognoosida. Eelmise aastaga võrreldes on seda pisut vähem, kuid tasub arvestada, et toona said erandkorras jooksul osaleda ka neljandate klasside õpilased. Nooremate kohta on küsitud ka sel aastal.“