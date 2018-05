Maikuust pikenes digi-ID kehtivusaeg viiele aastale

Seni kehtis digi-ID kolm aastat, kuid alates maikuust kehtivusaeg pikenes, olles nüüd sama pikk nagu ID-kaardil. „Digitaalset isikutunnistust kasutavad näiteks Eesti e-residendid, aga ka paljud Eesti elanikud, kellel on oma töös vaja end tihti elektrooniliselt tuvastada ja digiallkirju anda. See on mugav võimalus, mida täna kasutab 40 000 inimest,“ ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus. „Pikema kehtivusajaga digi-ID saamine on inimestele mugavam ja soodsam, samuti ühtlustas muudatus isikut tõendavate dokumentide kehtivusaegu,“ lisas Annus.