Elisa investeerib ligi 30 miljonit eurot mobiilse interneti ja kaablivõrgu teenustesse üle Eesti

Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli sõnul plaanitakse ulatuslikke arendustöid nii maapiirkondades levikvaliteedi tõstmiseks kui ka uute tugijaamade ehitamisega kohtades, kus mobiilse interneti kasutus on kõige suurem ning leviala vajab parendamist. “Äsja alanud aasta esimeses pooles on valminud raadiovõrgu tihendused Raplamaal, Valgamaal, Võrumaal ning Põlvamaal ning liigume edasi piirkondadega, kus kasutus on kõige kõrgem, ” rääkis Toomas Polli.