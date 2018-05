Pereõest on saanud patsiendi esmane kontakt tervisemure lahendamisel

Tänavune konverents on jaotatud kliiniliste teemade kaupa – konverentsi esimeses sessioonis keskendutakse südamehaigustele, teine pool on pühendatud kõrva-nina-kurguhaigustele ning konverentsi lõpetab sõltuvushäireid käsitlev plokk.

„Tegu on kolme väga olulise valdkonnaga, kus just pereõde on tõenäoliselt patsiendile esmane kontakt,“ selgitab Eesti Pereõdede Ühingu juhatuse liige Lilli Gross. „Meie kliimas on ülemiste hingamisteede infektsioonidesse haigestumine kõige sagedasem ägedalt kulgev tervisehäire ja seega alati aktuaalne teema pereõe igapäevatöös,“ toob Gross näite.