Kaitseliidu üksused liituvad õppusega Siil

Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul tuleb väikestel riikidel oma ressursiga väga hoolikalt ümber käia. „Selleks, et täita suveräänse riigi kõiki kohustusi oma kodanike ees, peame me tegelikult vaatama, kuidas seda ressurssi kõige paremini kasutada. Nii et ega väike rahvaarv ei jätagi muud võimalust kui ehitada oma kaitsevõime üles reservväele ja vabatahtlikele nagu kaitseliitlased,“ ütles kindralmajor Kiili.