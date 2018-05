Pildid: Türil maandus helikopter, see tähtis isik pardal

Järva maleva kaitseliitlased ja Järva ringkonna naiskodukaitsjad on õppuseks Siil kogunenud ja tegevus on käima läinud. Selles veendus ka Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, kes tuli Järva võitlejate tegemisi helikopteriga vaatama. Kohale saabunud mehed ja naised on kõrgelt motiveeritud ja selles veendus ka ülem.