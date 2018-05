Suurõppus näitab ära maleva võistlusvõime

«Siil» annab meile hea võimaluse näha, kes meie ridadesse kuuluvatest inimestest tulevad välja ja kes mitte. Need, kes on valmis panustama, nendega saame ka hädaolukorras arvestada. Eesootav on mõneti tõehetk.

Õppuseeelse suhtlusega on Kaitseliidus tehtud ka mõningaid korrektuure.

Korrektuure? Kuidas on maleva isikkoosseis viimasel poolel aastal muutunud?

On olnud inimesi, kes on õppuses osalemise välistanud, seetõttu on nad ka koosseisust välja arvatud. Õnneks on olnud inimesi, kes õppusest kuuldes on liitunud malevaga.

Kaitseliiduga liitumine annab võimaluse käia sellistel õppustel ka edaspidi. Kõik oleneb isiku taustast. Kui inimene on läbinud ajateenistuse ja tal on olnud mingitki kokkupuudet militaarvaldkonnaga, siis on teda integreerida lihtsam.

Kui inimesel eelnev taust puudub, siis peame loomulikult alustama baasõppest.

Kokkuvõttes jäi maleva isikkoosseisu suurus samale pulgale. Tõsist miinust sisse ei tulnud.

Meil on laiapõhjaline riigikaitse. «Keegi kuskil meid ikka kaitseb» ei ole vist väga maksev väljend?

Õnneks on üha rohkem neid inimesi, kes saavad aru, et kaitsevägi ja Kaitseliit ei korralda õppusi iseendale. Seda kõike tehakse riigikaitse eesmärkidel.

Sõjaolukorras pole sõjategevusega seotud üksnes kaitseväelased ja -liitlased, sõjategevuses oleme kõik osalised. Küsimus on võimetekohastes ülesannetes ja ettevalmistuses.

Ennekõike peame olema ise enda kaitseks valmis, alles seejärel saame eeldada, et keegi tuleb meile appi. Loomulikult on hea, et meil on liitlased, kes meid toetavad. Toetuse eeldus on see, et ka meie panustaksime.

Kutsute siis kõiki Kaitseliiduga liituma?

Kõik on endiselt oodatud organisatsiooniga liituma, et Kaitseliidus, Naiskodukaitses või noorteorganisatsioonides vastavalt võimetele ja võimalustele riigikaitsesse oma osa anda.

Oled sa ajateenistust läbinud või mitte, siis Kaitseliit annab väga hea võimaluse riigikaitselist huvi rakendada, sõjalisteks või sisekaitselisteks ülesanneteks valmistuda.

Meilt saadavad kasulikud teadmised ja oskused kuluvad ära igasugustes kriisiolukordades, olgu need ekstreemsed loodusolukorrad või midagi muud. Parem valmistuda juba täna. Kui kriisiolukord on käes, on saanud ka ettevalmistusaeg otsa.

Sel nädalavahetusel vist staabihoone uksest avaldusega sisse marssida ei tasuks?

Õppusele me nii viimasel hetkel tulevat inimest enam tõesti kaasa ei võta, aga kinnitan kõigile huvilistele, et suuremaid ja väiksemaid õppusi tuleb veel. Oma liikmeskonnale korraldame väljaõppeplaanide järgi õppusi kogu aeg.