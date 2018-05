VIDEO: Mõne tunniga tõusis üle Eesti relvile ligi 10 000 kaitseliitlast

„Kui me räägime riigikaitse laiast käsitlusest, siis kõik inimesed peavad olema valmis koostööks. Mida rohkem me seda harjutame, seda parem see on. Sellel on väga suur ja sügav strateegiline sisu,“ ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

„Siil 2018 on kogu Eesti asi, sest nagu ütleb õppuse motiiv — iga okas loeb. Need okkad on igas Eestimaa kodus ja need okkad on kõik meie inimesed. Ma arvan, et see on parim näide Eesti tugevast heidutusest ja meie inimeste suurest kaitsetahtest,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Reedel üksusteks formeeritud kaitseliitlased harjutavad reedest tänaseni kriisiolukordade lahendamist koos Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe ja liitlastega. Õppus Siil on nüüd saavutanud oma suurima ulatuse, üle Eesti on tegevuses umbes 15 000 osalejat.

Reedel üksusteks formeeritud kaitseliitlased harjutavad reedest tänaseni kriisiolukordade lahendamist koos Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe ja liitlastega.