Maakonna pidu algab teistsuguse rongkäiguga

Tänavu on peo läbivaks teemaks „Mets”. Metsas aga kasvavad puud ja nii me hakkame rongkäiguga kasvatama kolmest tugevast juurest milleks on kolm omavalitsust, ühte tugevat puud, mis läheb vallimäel võrana lahti.

See tähendab omavalitsuste kollektiividele üksteisega nii-öelda põimumist. Mõistan, et see on rongkäigu kõige keerulisem koht, kuid loodan väga, et meie inimesed on avatud meeltega ning võtavad toimuvat vastu mõnusa ja toreda tundega. Oleme ju üks Järvamaa. Samuti jääb kollektiividele tore üllatusmoment, et milliste kollektiividega kokku satutakse.