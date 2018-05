Albu kool jääb direktorita

Lass ütles Järva vallalehele, et tal vedas, kuna eelmine koolijuht Maie Rambi nõustus poole kohaga õppealajuhatajaks jääma. „Tänu temale läks puuduvate õpetajate leidmine ja kogu õppeprotsessi käivitamine ladusamalt. Tõsi, vähestel õpetajatel on koolis täiskoormus, paljud on osakoormusega. Näiteks keemiaõpetaja Merike Einma sõidutasin igal reedel ise Paidest kohale, kuid nüüd kandideeris ta riigigümnaasiumisse ja sügisest enam meile ei tule," valutas Lass endiselt südant. „Bioloogia-geograafiaõpetaja sõitis ise bussiga kohale Jänedalt. Füüsikaõpetaja leidsime küll Albust, kuid tal pole nõuetekohast kvalifikatsiooni."

Lassi sõnul on koolis töökoormus täpselt mõõdetav. „Kui sul on kuus tundi nädalas, kuid tööle ja koju sõita on 40-50 kilomeetrit, pole asjal mõtet, sest sõidukulusid ei kompenseerita. See on probleem," tunnistas Lass.