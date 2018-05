Graanul Invest hakkab Imaverre innovaatilist tehast rajama

Koostöös USA biotehnoloogia ettevõttega Sweetwater Energy puidu fraktsioneerimistehast kavandava Graanul Investi juht Raul Kirjanen ütleb intervjuus ERR-ile, et oma esimese, demotehase plaanivad nad rajada praeguse pelletitehase kõrvale Imaveres järgmise aasta lõpuks. Pikemas perspektiivis on aga soov rajada ka suurem tehas, mille asukoht on veel lahtine.