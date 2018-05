Väätsa põhikool stardib teistkordselt kosmosesse

Tegemist on Kosmoseprogrammi ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise stardiga, st stratosfääri lendab korraga kaks teadusjaama. Lisaks andmete kogumisele ja lennu jäädvustamisele püütakse kõrgustes süüdata ka säraküünalt. Katse õnnestumisel on tegemist omanäolise maailmarekordiga.

Väätsa Põhikooli Kosmoseprogramm on teadusprojekt, mille eesmärgiks on teha heeliumipallidega starte ning sooritada rekordilisel kõrgusel võimatuna näivaid katseid. Lõppeva õppeaasta projekt kujutas endast 6 kuud kestnud sepitsusi, mille tulemusel lendas 29. märtsil ~27 km kõrgusele põhikooli esimene teadusjaam.

Uue lennu puhul on tegemist topelt stardiga, kus lisaks Kosmoseprogrammile saadavad oma heeliumipalli stratosfääri ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Kui kõik läheb plaanipäraselt, lendavad pallid koos taevasse ning jäädvustavad lisaks oma lennule ka üksteise rännakuid.

“Teise stardi eesmärk on saada pardaarvuti, sidesüsteemid ja filmitehnika kindlalt omavahel toimima. Kui meil on nende üle 100% kontroll ja lend õnnestub, saame edasi liikuda keerulisemate katsetuste juurde, millest sünniks ka teadust. Tore oleks muidugi, kui ka säraküünal süttiks, aga selles katses on palju muutujaid,” selgitab teise lennu tagamaid Väätsa Põhikooli füüsika- ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Jonas Nahkor.