Maakonna õpilaste kodu-uurimiskonverentsile laekus 13 tööd

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine.

Mülts lisas, et Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on järjepidevalt toimunud 41 aastat. «Tänavune konverents on juba 42. 1975. aastal toimus Harjumaal esimene kodu-uurimiskonverents. 1976. aastal lisandusid kodu-uurijate perre Järvamaa, Läänemaa ja Põlvamaa,» meenutas ta ajalugu.