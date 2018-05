MTA maksuauditi üksuse juhi Airi Lepassare sõnul tuleb tihti ette olukordi, kus ettevõtte juhatuse liikmed ise töötavad ettevõttes, kuid on töötajate registris märkimata, nii ka sel korral Raplamaal. „Kui juhatuse liige ise köögis süüa teeb, siis on selge, et ta peab ka ennast töötajate registrisse kandma,“ ütles Lepassar.