Palverändurite tee viib ka Järvamaalt läbi

«Suurtest autoteedest kõrvale astudes satub palverändur oma pikal jalgsirännakul imeilusatele külatänavatele, metsanurkadesse ja kirikutesse. Taastatud talud, külad, külamajad ja pühapaigad on nagu majakad, mis näitavad teed koju. Soovime oma rännakuga esile tuua väikeste külade olulisust. Just need on alati olnud meie tagala rasketel aegadel. Teekonnal mööda Eesti ajaloo tähtsaid paiku tuletame meelde meie oma lugu, räägime 100-aastasest sünnipäevalapsest, meenutame nii ilusaid kui raskeid aegu ja soovime talle õnnelikku tulevikku,» annab selts teada.