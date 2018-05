Aita kujundada parimat suveniiri

Viimasest Järvamaa suveniirikonkursist on möödunud mitu aastat. Vahepeal on muutunud maakonna haldusjaotus ja juurde on tulnud ettevõtteid, mis võiksid meeneid valmistada, ja seetõttu kuulutab Järvamaa Arenduskeskus välja konkursi „Järvamaa suveniir 2018". Konkursi eesmärk on mitmekesistada Järvamaad tutvustavate, piirkonna mainet kujundavate suveniiride valikut ning virgutada kohalikku loomet.