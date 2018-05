Järgmise aasta maakonna suurpidu ootab häid ideid

Oodatud on ideekavandid peo sisu ja vormi kohta. Kuni kahel A4 formaadis lehel tuleb esitada kirjalikult vabas vormis kavand, mis kirjeldab Järvamaa 2019. aasta laulu- ja tantsupeo programmi .

Preemiafondi suurus on 250 eurot. JOLil on õigus jätta parima ideekavandi preemia välja andmata ja jagada preemiafond ergutuspreemiateks. JOLil on õigus konkursile esitatud töid kasutada ka osaliselt. Osalejad loovutavad oma tööde konkursile esitamisega autori varalised õigused JOLile. Ideekavand esitada märgusõnaga „Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2019” Järvamaa Omavalitsuste Liitu aadressile Rüütli 25, Paide, hiljemalt 3.07. kell 15.