Koeru kiriku uued kellad on kohal: kirikuõpetaja loodab need käsitsi torni vintsida

"Need on esimesed konkreetselt Koeru kirikule valatud kellad. Valasime need Saksamaal Sinnis Rinckeri valukojas – Järvamaal teisi selles valukojas valatud kelli polegi, viimati valati seal Keila kiriku kell, ja need on kõlaliselt teistsugused, kui näiteks Järva-Jaani oma," selgitas Tammiste. "Käisin ise valamist vaatamas, kellameister oli mitmendat põlve kellavalaja. Valati viis kella korraga: üks Münchenisse, kaks Worms´i katedraali Saksamaal ja kuna meie olime kõige kaugemad tellijad, läks meie kelladega aega kõige kauem."