Paide esindajad väisavad USAd

Linnapea Priit Värgi sõnul on Westminster Paide linna üks vanimaid sõpruslinnu ning sidemete tugevdamiseks on suure töö ära teinud major Thomas B. Beyardit. «Kahel eelmisel aastal aitas ta korraldada Paide noorte USA visiiti, tänavu on linna juhtidel ja ametnikel võimalik tutvuda sealse omavalitsuskorraldusega ning häid mõtteid ka Paidesse kaasa võtta,» selgitas linnapea.