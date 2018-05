Türi-Koeru noorteorkester näitab oma mänguoskust Euroopa kultuuripealinnas

Noorteorkestris mängivad Türi ja Koeru muusikakoolide õpilased ja õpetajad. Mängijaid on kokku 43, orkestri dirigent on Türi muusikakooli õpetaja ja orkester TÜRI dirigent Ants Oidekivi. Orkestri koosseis on eriline, sest seal mängivad koos väga erinevad pillid alates keel- ja puhkpillidest kuni akordioni ning rahvalike rütmipillideni välja. Repertuaaris on lähtuvalt koosseisust eelkõige rahvalikus stiilis lood. Orkestrit ajendaski looma ühine soov osaleda Hollandis toimuval muusikafestivalil.